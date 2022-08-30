محافظة الأسكندرية: حديقة أنطونيادس أهم الحدائق التراثية القديمة وما يجرى بها حاليا تطوير وليس تجريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:26 مساءً - أصدرت محافظة الأسكندرية بيان منذ قليل أوضحت من خلاله حقيقة ما تم تداولة من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجريف حديقة أنطونيادس وقطع الأشجار النادرة بها.

وتؤكد المحافظة أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.

وأشار البيان أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التي لا يمكن المساس بها، مُشددةً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على كافة محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، لتصبح بذلك مركزاً ترفيهياً حضارياً اجتماعياً بالمحافظة.

وتناشد المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.