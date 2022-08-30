السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتى الاسكندرية والبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:25 مساءً - فى اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وفقاً لما تراه الهيئة مع ما يتناسب لتحقيق سياسة التطوير المنشودة فقد قررت الهيئة تشغيل خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتى الاسكندرية والبحيرة وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2022 حيث يتم قيام قطار 1904

مكيف) الاسكندرية / القاهرة( على أن يقوم من محطة الاسكندرية

الساعة 5:00 صباحاً بتركيب عدد 10 عربات

( 3 عربات درجة أولى مكيف+ 6عربات درجة ثانية مكيف +عربة بوفية ) وذلك طبقا للجدول المرفق الأمر الذى يعمل على تحقيق أكبر قدر من الراحة والتيسير عليهم.

كما سيتم :

تشغيل قطار 919 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي.

وإيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف (القاهرة/طنطا) أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وكذلك قررت الهيئة الغاء تشغيل قطار 920مكيف) الاسكندرية / طنطا( أعتبارا من يوم الجمعه الموافق 2/9/2022وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.

والهيئة لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.