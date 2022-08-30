نائب محافظ المنيا: توفيق أوضاع 459 مشروعا جديدا

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال اللجنة (336)، والخاصة بتذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والخاص بتقديم الخدمات المالية وغير المالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع.





وتنفيذا لتكليفات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا، اجتماعا بحضور المهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومهندسى وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.



وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع أوضاع المشروعات الصناعية الأقل من 25 حصان، والتجارية والغذائية، مشيرا الى أنه تم توفيق أوضاع 459 مشروع جديد، وإصدار شهادة التصنيف والمزايا لـ 1534 اخر، وجارى إعداد بوابة رقمية من تصميم مهندس البنية المعلوماتية بالمحافظة، لتسجيل المشروعات بقاعدة بيانات جغرافية، وربطها بخريطة الأساس للحصول على الرقم القومى للمنشأة وتوفير لوحة مؤشرات لبيان الأعداد التى يتم تقنينها وأماكنها، والمتبقى من المستهدف تقنينه.

كما أكد نائب المحافظ أن تلك الإجراءات تساعد فى إدخال المشروعات فى إطار الاقتصاد الرسمى للدولة، وتوفير مزايا للمشروعات لدعمها، وزيادة حجم استثماراتها، كما يرسم خريطة محلية للمحافظة، لتوزيع النشاط الاقتصادى، بما يوفر بيانات دقيقة لتخطيط الاحتياجات المستقبلية من مرافق وخدمات وطرق، بالإضافة الى توفير الدعم اللازم للتكتلات الاقتصادية القائمة، وزيادة استثماراتها وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة بها.