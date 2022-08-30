وزير الرى: نتواصل مع العالم فى قضايا المياه

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة فى "الأسبوع العالمى للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة، وكان فى استقباله لدى وصوله السفير أحمد عادل سفير مصر لدى دولة السويد.





وصرح الدكتور سويلم، بأن المشاركة فى هذا المؤتمر الهام تأتى تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الإسبوع، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

ومن المقرر، أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسؤولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه.

فعلى هامش مشاركة فى "الأسبوع العالمى للمياه"، التقى الدكتور سويلم ريكاردو مينا مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، حيث تم مناقشة الترتيبات التى تتم بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص قمة المناخ COP27 ، حيث يجرى التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون المثمر مع "مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث" والذى يشارك فى تنظيم جناح المياه بقمة المناخ، كما توجه بالدعوة لممثلى المنظمة للمشاركة فى "أسبوع القاهرة الخامس للمياه" لعرض جهود المنظمة فى مجال أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة، كما أشار لمجهودات الوزارة المبذولة فى مجال الحماية من أخطار السيول فى مصر، والتى تهدف لحماية المواطنين وحماية المنشآت والبنية التحتية.

ومن جانبه استعرض ريكاردو مينا أنشطة منظمة الأمم المتحدة المتعددة والمرتبطة بشكل وثيق بقضايا المياه، والتأكيد على أهمية تفعيل محور "أنظمة الإنذار المبكر للحد من الكوارث" بمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بنيويورك.