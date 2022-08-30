المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات 2022.. رابط وموعد التسجيل والمجموع المتاح

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

فى هذا السياق، يبحث طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 الحاصلين على مجموع 50% بالشعبتين العلمية والأدبية، عن موعد ورابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022؛ لتسجيل رغباتهم فى الكلية التى تتناسب مع المجموع الذى حصلوا عليه.

من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالى، عن فتح باب تسجيل الرغبات فى رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عقب إعلان نتائج التحويلات وتقليل الاغتراب.

وانطلقت السبت الماضى عملية تقليل الاغتراب "التحويلات"، بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31-8-2022.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يتم التقدم لتقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى من هنا، ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 اضغط هنا

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية، على أن يتم إغلاق موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 وإعلان النتيجة، وتقديم طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة فى تنسيق المرحلة الثالثة 2022.



نصائح قبل التقديم فى تنسيق الجامعات 2022

وكشفت وزارة التعليم العالى، عن عدد من النصائح الهامة، لطلاب تنسيق 2022.

ونصحت الوزارة بترتيب الرغبات قبل التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى، حيث يمكن ذلك الطالب من الالتحاق بالكلية التى يرغب فيها.

وشددت على ضرورة عدم منح الرقم السرى لأى شخص حتى لا يعدل الرغبات، مع عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية والتسجيل عبر موقع التنسيق.