COP 27.. ياسمين فؤاد تشارك باجتماع وزراء البيئة لمجموعة العشرين

وأكدت وزيرة البيئة أن لقاء وزراء مجموعة العشرين المسؤولين عن البيئة والمناخ، سيكون فرصة جيدة لخلق زخم حقيقى نحو اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة للتصدى للتحديات العالمية المترابطة المتمثلة فى تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجى، والتلوث، والتصحر وتدهور الأراضى، والانتقال للطاقة النظيفة والاستهلاك والإنتاج غير المستدامين، وخلق نوع من التكامل بين هذه الإجراءات للوصول لنتائج فعالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع الوزارى سيناقش 3 موضوعات هامة، وهى التعافى المستدام، وتعزيز إجراءات حماية البيئة البرية والبحرية، وتعزيز التعاون لتعبئة الموارد لتسريع وتيرة العمل البيئى والمناخى.
وأوضحت أنه سيتم مناقشة دعم تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة كأحد الإجراءات التى تلعب دورًا أساسيًا فى الجهد العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الرئيسية، مثل فقدان التنوع البيولوجى، وتغير المناخ، وتدهور الأراضى، والأمن الغذائى، ومخاطر الكوارث، وتوافر المياه، والقضاء على الفقر، وصحة الإنسان، وخدمات النظم البيئية، لافتة إلى ضرورة مراعاة البعد الإنسانى فى مواجهة التحديات البيئية والمناخية، واحتياجات المجتمعات المحلية والفئات الأكثر تأثرا كالنساء والأطفال.
وتعد مجموعة العشرون منصة استراتيجية متعددة الأطراف تربط الاقتصاديات المتقدمة والناشئة فى العالم، وتلعب دورًا استراتيجيًا فى تأمين النمو الاقتصادى العالمى والازدهار فى المستقبل، حيث يمثل أعضاء مجموعة العشرين أكثر من 80% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، و75% من التجارة الدولية و60% من سكان العالم.
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