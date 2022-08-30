الضوينى: الأزهر الشريف انطلق من قوة الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - عقدت الوزارة مساء أمس الإثنين، ندوة توعوية بمقر المركز الأولمبى بالمعادى، حيث رحَّب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بفضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، بين أبنائه من الشباب المصرى الواعد، معربًا عن تقديره للتعاون مع مؤسسة الأزهر وما يثمر عنه هذا التعاون البناء من تحصين وحماية للشباب دينيا وفكريا وأخلاقيا، وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم، ودعم جهود الدولة المصرية ومسيرتها التنموية.





وركز فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، خلال لقائه مع الشباب على قضية الوعى وحماية الفكر، مؤكدًا أن النموذج المصرى فى التعاون والتسامح والتعايش بين شركاء الوطن يمثل تجسيدًا لقيم وسماحة الأديان والهوية المصرية الأصيلة التى ظلت على مدار التاريخ مضربًا للمثل فى الكفاح والعمل والتعاضد، واليوم نرى ثمار ذلك استقرارًا وتنمية.

وأكد وكيل الأزهر خلال محاضرة توعوية للشباب بالمركز الأولمبى بالمعادى أن الأزهر الشريف انطلق من قوة الدولة المصرية التى يشهد لها التاريخ بدورها المحورى إقليميًّا وعالميًّا وعمل على تقوية هذه الصورة من خلال دوره التعليمى والدينى والتثقيفى حتى صارت تذكر مصر بالأزهر ويذكر الأزهر بمصر، انطلاقًا من رسالته العالمية وخريجيه ومبعوثيه فى مختلِف دول العالم.

واستعرض فضيلته جهود الأزهر على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى، ودوره البناء فى خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، ودعم السلام العالمى وترسيخ قيم المواطنة والأخوة الإنسانية، وتطوير وإنشاء مراكز بحثية لرصد ومكافحة الأفكار المتطرفة وضبط الفتاوى وتحصين الشباب من أى أفكار دخيلة على الهوية الدينية الوطنية والحفاظ على القيم المجتمعية.

وأشاد وكيل الأزهر بما تبذله وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، من جهود وطنية لخدمة الشباب وتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم فيما يخدم الوطن ورفعته واستقراره، وأن الأزهر سعيد بجهوده المتواصلة مع الوزارة، انطلاقا من الدور الوطنى والمجتمعى للأزهر الشريف.