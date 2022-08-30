مذكرة تفاهم.. «ستيلانتس»: نتوقع نمو السوق المصرية ليتجاوز 5 ملايين سيارة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وشركة "ستيلانتس-Stellantis" العالمية المتخصصة فى تصنيع السيارات؛ لتوسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة.





حضر مراسم التوقيع كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسمير شَرْفان، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ستيلانتس".

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية (ممثلة فى الهيئة العربية للتصنيع) والشركة فى مجال تصنيع السيارات، فى ضوء الدعم الذى تقدمه "استراتيجية صناعة السيارات" التى أطلقتها الحكومة مؤخرا؛ لتشجيع الشركات العاملة فى هذا القطاع على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.

فيما أشار سمير شَرْفان إلى أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم بين شركة "ستيلانتس" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" تأتى لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية فى مصانع "الشركة العربية الامريكية للسيارات" والتى تمثل نموذجا ناجحا لتكامل الاستثمار الصناعى الوطنى والأجنبى منذ أكثر من 45 عاما.

وأثنى "شرفان" على الرعاية غير المسبوقة التى يحظى بها قطاع السيارات من قبل الحكومة المصرية الحالية، مُثمناً تضافر جهود جميع الوزارات والجهات ومنظمات الأعمال ذات الصلة التى نتج عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى صورتها الحالية وتم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يونيو الماضى.

وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التى يتمتع بها مناخ الاستثمار فى مصر من توافر بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل ومزايا لوچيستية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التى تؤهل مصر لاقتحام أسواق تصدير واعدة فى المنطقة وفى إفريقيا.

وأضاف الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ستيلانتس": من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من 1.1 مليون سيارة حاليا ليتجاوز 5 ملايين سيارة بحلول عام 2035، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات سوف تؤهل مصر لأن تكون فى مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الإفريقية اعتمادا بشكل أكبر على السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.

وتابع أن شركة "ستيلانتس" تسعى حاليا إلى تنمية سلسلة مورديها للصناعات المغذية، وإتاحة فرص لاستقطاب استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا أن مجال الصناعات المغذية له تجارب ناجحة فى التصدير لأوروبا ومختلف الأسواق العالمية ولدية مقومات نجاح تجعل مصر من كبرى الدول المصدرة لتلك المكونات.

وتطرق إلى أن شركة "ستيلانتس" تعمل فى السوق المصرية منذ قرابة الخمسين عاما من خلال علاماتها التجارية المختلفة مثل التى كانت تتبع مجموعة پى إس إى PSA، مُتمثلة فى "بيچو" و"ستروين" و"اوبل" و"دى اس" وكذا العلامات التى كانت تندرج تحت مجموعة إف سى إيه مثل "جيب" و"فيات" و"ألفا روميو" و"كرايسلر" وتقود المجموعة الآن الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة وشديدة التنافسية لاسيما فى تقديم حلول نقل متكاملة ذكية ومستدامة اعتماداً علـى شبكة توزيع ضخمة وسلسلة توريد عالية الكفاءة.