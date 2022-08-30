نائب محافظ المنيا يتابع منظومة الاشتراطات البنائية بالمركز التكنولوجى (صور)

جدة - نرمين السيد - كلف أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة جميع المعوقات التى تواجه إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وإيجاد حلول سريعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتسهيل على المواطنين فى تقنين أوضاعهم مع الدولة.





وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع نائب محافظ المنيا، خلال جولة تفقدية على المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز المنيا، مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد زين مدير المركز التكنولوجى بالمحافظة. راجع نائب المحافظ، تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبى استصدار رخص البناء من أهالى المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، تيسيرا على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة، كما حرص نائب المحافظ على فتح نقاش مع المواطنين لقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المركز التكنولوجى.

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