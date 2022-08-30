وزيرة الهجرة تلتقى ممثلى الجالية المصرية وشباب مركز الحوار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندى أن الوزارة حريصة على حل مشكلات أبنائنا الدارسين بالخارج والاطمئنان عليهم، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع فئات المصريين بالخارج كافة، والعمل على حل مشكلاتهم.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك تنسيقا متواصلا ومباشرا لحل العقبات التى تواجه المصريين بالخارج، بالتواصل مع سفاراتنا وقتصلياتنا بالخارج، وهناك تعاون بشكل دائم مع وزارة الخارجية فى هذا الصدد.

وأكدت وزيرة الهجرة، أننا نتابع التحديات المختلفة التى تواجه أبناءنا فى الخارج، خلال الأزمة الحالية، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالى فى مصر وعقد امتحانين فى مارس ومايو؛ لاستقبال المجتازين لاختبارات الالتحاق بالجامعات الأهلية فى مصر، والاستعداد لعقد امتحانات لمجموعة ثالثة من العائدين.

ونوهت السفيرة سها جندى إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرين مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى أوكرانيا، حيث تم الاتفاق مع السلطات الأوكرانية رموز الجالية المصرية فى أوكرانيا، لتفويض رموز الجالية لسحب ملفات الطلاب الذين يواجهون مشكلات فيما يتعلق بسحب الملفات أو الشهادات.

وأكدت وزيرة الهجرة، ترحيبها بالتواصل واستقبال أى استفسارات أو مقترحات تسهم فى مساعدة أبنائنا بالخارج أو حلحلة الوضع وما يواجهه أبناؤنا فى أوكرانيا.

وأعربت السفيرة سها جندى عن شكرها لعلى فاروق، رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا، والسيد عاصم أبو الدهب، نائب رئيس الجالية، ورموز وأبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، لما أظهروه من دعم ومساندة لبعضهم البعض خلال وقت الأزمة، مؤكدة أن الشدائد تظهر نقاء المعدن المصرى.

وفى السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أن هناك اتفاقا للتسهيل على المصريين فى أوكرانيا خلال جائحة كورونا، وإعطاء فترة سماح لتجديد جواز السفر، خلال 6 أشهر من انتهاء الجواز، ولذلك سيتم التواصل مع الجهات المعنية لاقتراح إمكانية العمل بهذا الاستثناء خلال هذه الأزمة.

وتابع السفير عمرو عباس أنه سيتم المتابعة المستمرة مع ممثلى الجالية المصرية فى أوكرانيا، لحل مشكلات الطلاب المصريين الدارسين هناك، والتواصل مع الجامعات لتيسير سحب أوراقهم، بموجب تفويض من الطالب لشخص من الجالية المصرية فى أوكرانيا، ليتمكن أبناؤنا من البدء فى الدراسة بمصر العام الحالى، بالنسبة للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات المقررة.

ومن ناحيتهم، أعرب ممثلو الجالية عن سعادتهم باهتمام الدولة المصرية بالتواصل المستمر مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، مقدمين تهنئنهم للسفيرة سها جندى، لثقة القيادة السياسية وتوليها حقيبة وزارة الهجرة.

واستعرض ممثلو الجالية أبرز الجهود التى قاموا بها للتعاون مع المؤسسات المصرية، بالإضافة إلى التواصل المستمر للخروج من الأزمة، وحفظ مستقبل أبنائنا الدارسين فى أوكرانيا بالالتحاق بالجامعات الأهلية أو الخاصة، وفقا للضوابط والمعايير التى أقرها مجلس الوزراء.

وأكد ممثلو الجالية حرصهم على التواصل مع الجامعات الأوكرانية، بالتعاون مع السفارة المصرية بكييف، لإيجاد آلية للحصول على أوراق الطلاب العائدين للدراسة فى مصر، بالإضافة بحث آليات عمل التوكيل أو التفويض بالسفارة الأوكرانية فى مصر، لتوكيل شخص معين بسحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، للانتهاء من إجراءات الالتحاق بالجامعات الأهلية أو الخاصة فى مصر.

ومن ناحيتهم، استعرض الشباب من ممثلى مركز وزارة الهجرة للحوار عددا من المشكلات المتعلقة بالالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية، والنقاش حول الحلول المقترحة، فيما يتعلق بالأوراق الدراسية والملفات التى تثبت دراستهم بالخارج، وأهمية الالتزام بهذه الضوابط، وكذلك ما يتعلق بضوابط إدارة البعثات والسفر.

وأكد ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار فى أوكرانيا، أن هذه المشكلات تمس نحو ألف طالب من الدارسين فى أوكرانيا، البالغ عددهم نحو 6 آلاف طالب، بالإضافة إلى صعوبة سحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، كما قدم عدد من طلبة الطب مقترحًا لإتاحة التدريب العملى بأى من الجامعات المصرية فى كليات الطب والهندسة وإعطائهم ما يفيد إثبات ذلك بالتوازى مع ما أتاحته بعض الجامعات الأوكرانية من فرصة استكمال الدراسة عن بعد "أونلاين" للمحتوى النظرى لبعض التخصصات العملية.

وفى ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية، لعرض مطالب الجالية وشباب الدارسين للوصول لصيغة توافقية تحدد الالتزام بالمحددات الموضوعة وتلبى آمالهم فى الدراسة بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية.