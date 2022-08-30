عاجل.. الحكومة تنفى تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع محافظة الإسكندرية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها.
وأوضحت أن حديقة أنطونيادس تعد أحد أهم الحدائق التراثية القديمة بالإسكندرية التى لا يمكن المساس بها، مُشددةً على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على جميع محتوياتها من التماثيل والنباتات والأشجار النادرة الموجودة بها، وذلك بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثى التى كانت عليه، لتصبح بذلك مركزاً ترفيهياً حضارياً اجتماعياً بالمحافظة.
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