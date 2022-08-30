250 ألف خدمة بمركز 30 يونيو لأمراض الكلى لمنتفعى التأمين الصحى بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 250 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه شملت الخدمات الطبية بمركز 30 يونيو الدولى إجراء أكثر من 72 ألف جلسة غسيل كُلوى لمرضى الفشل الكُلوى، إضافة إلى خدمات القسم الداخلى، وأكثر من 10 آلاف خدمة بقسم الطوارئ، وعلاج 350 حالة بقسم الرعايات المركزة، وأكثر من 21 ألف حالة بالعيادات الخارجية، وأكثر من 140 ألف فحص طبى ومعملى، وأكثر من 3000 عمليات وجراحات متنوعة.

وأضافت الهيئة، أنه شملت العمليات والجراحات المتنوعة بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك، أكثر من 850 عملية بسيطة وصغرى، وأكثر من 1600 عمليات وجراحات متوسطة، إضافة إلى أكثر من 650 عملية كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تلقى المرضى الخدمات الطبية والعلاجية بمركز 30 يونيو الدولى وفقًا لأحدث الإرشادات والمعايير والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أن المركز مجهز على أعلى مستوى، كما يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وبجودة عالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن مركز 30 يونيو الدولى تم تجهيزه ليكون مركزًا رائدًا فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، وتشمل الخدمات العلاجية بالمركز علاج أمراض الكُلى، وإجراء عمليات الغسيل الكُلوى، وكذلك إجراء جراحات المسالك البولية، وعلاج حالات الأوعية الدموية، إضافة إلى خدمات الرعايات المركزة، وبنك الدم، والأشعة، والمعامل.