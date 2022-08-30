وزير القوى العاملة يتفقد وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج في أول يوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:27 صباحاً - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،صباح اليوم الثلاثاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة وذلك في اول يوم عمل واستقبالها للجمهور ، للإطمئنان على سير العمل فيها وعملية توثيق عقود العاملين في سهولة ويسر ، والتأكد من تلقى المصريين الراغبين في العمل في الخارج الخدمات التى تقدمها الوحدة دون اى مشكلات او تأخير .

ووجه وزير القوى العاملة خلال تفقده ، بالاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم ، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .

وكان وزير القوى العاملة كان قد وجه منذ اسبوع ، بسرعة افتتاح الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التي يحتاجونها بأكثر سهولة ويسر ، مشددا على حسن استقبال المواطنين ..كما تفقد الوزير ، وحدة تراخيص العمل التابعة لوزارة الداخلية والملحقة بديوان عام الوزارة ، ومتابعة التجهيزات والتحديثات التى تتم على المقر الخاص بها تيسيراً على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .