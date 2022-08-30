برعاية شيخ الأزهر.. تنظيم مؤتمر الحد من التغيرات المناخية أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن انطلاق مؤتمر «الاستراتيجيات العربية للحدّ من مخاطر التغيرات المناخية» والذى تعقده المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية بمدينة شرم الشيخ فى أكتوبر 2022 بمشاركة المجمع، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر القمة cop27، برعاية شيخ الأزهر.





ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء من مصر والبلاد العربية فى مختلف المجالات: الزراعة، الصناعة، الصحية، الغذائية، الاستثمار، التعليم، الإعلام، العلوم الشرعية، البيئة، التجارة، السياحة، الابتكار، وخبراء فى الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى والنظم الذكية، وذلك من أجل بناء مجتمع يتمتع بالمعرفة والابتكار بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية، كما يشارك أمين عام مجمع البحوث بكلمة رئيسة فى الجلسة الافتتاحية نيابة عن الإمام الأكبر.

وقال الدكتور نظير عيّاد الامين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن المؤتمر يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس السياسى ورؤيته الوطنية بضرورة التصدى لآثار التغيرات المناخية وتضافر جهود مؤسسات الدولة على اختلاف تخصصاتها ومهامها فى العمل على الحدّ من هذه التغيرات المدمرة ومنها انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من أجل حماية المواطنين من أضرارها، وهو ما يدعم مقاصد الشارع الحكيم فى وجوب العمل على درء هذه المفاسد، كما أنه يلبى دعوة القرآن الكريم بالمنع من الإفساد فى الأرض وأن الإنسان خلق لإعمار الأرض لا تلويثها، إلا أن تراجع القيم وانتشار السلوكيات الخاطئة هو ما أسفر عن انتشار تلك التغيرات التى أصبحت تهدد حياة الجميع.

أضاف الأمين العام أن الأزهر الشريف وما يقدمه فى هذا الإطار من جهود علمية وتوعوية بقيادة الإمام الأكبر ولعلّ آخرها تلك المبادرة الجماهيرية التى أطلقها بعنوان: «مناخنا حياتنا»، فإنه لا يدّخر جهدًا من المشاركة المجتمعية الفاعلة فى كل من شأنه أن يسهم فى توعية الجمهور بمخاطر هذه التغيرات، بل ودعوته لاتخاذ خطوات فاعلة باعتباره يعيش فى هذا الكون ويؤثر فيه ويتأثر به.

فيما أوضح الدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز القومى للبحوث ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر الذى تبدأ فعالياته فى الثانى من شهر أكتوبر القادم وتنفّذه المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية بمشاركة مجمع البحوث الإسلامية ولمدة أربعة أيام يركز على قضية كبرى وهى تغير المناخ باعتبارها واحدة من أكثر حالات الطوارئ العالمية قوة وتأثيرًا، والتى تستوجب الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحرارى لتجنب الكارثة الصحية الوشيكة، وهو ما تشير إليه الكثير من الدراسات الحديثة إلى أنه من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ فى عدد كبير من الخسائر خلال السنوات المقبلة، ليصبح أكبر تهديد صحى يواجه البشرية.

كما أشارت دكتوره لمياء سليم أمين عام المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية إلى أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة متنوعة من مختلف المؤسسات والهيئات المتخصصة من مصر والدول العربية، كما أنه سيشهد انعقاد نحو 35 محاضرة علمية، كما أن الأزهر الشريف سوف يشارك فيه بجلسة علمية مهمة فى بحوث المناخ والفضاء، كما يضم المؤتمر (11) محورًا رئيسًا تناقش من خلالها البحوث المقدمة هذه القضية الخطيرة من جوانب علمية مختلفة.