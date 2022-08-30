اجتماع الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

جدة - نرمين السيد - اجتمعت اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، واللجنة التنفيذية برئاسة الأرشمندريت الدكتور دمسكينوس الأزرعى، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وذلك بدير مار جرجس البطريركى للروم الأرثوذكس، بمصر القديمة.





جاء ذلك بحضور الأمناء المشاركين بالمجلس، وأعضاء اللجنة التنفيذية، كما شارك أيضًا الأب بولس جرس، راعى كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، وممثل الكنيسة الكاثوليكية بالمجلس. تضمن الاجتماع، مناقشة تقارير بعض لجان المجلس خلال الفترة الماضية، كما تمت الموافقة على بعض الخطط المستقبلية، وتحديد مواعيد بعض المؤتمرات، واللقاءات، التى تضم الكنائس الأعضاء. وقررت اللجنة أيضًا زيارة كنيسة أبى سيفين بإمبابة، لتقديم واجب العزاء للرئاسة الروحية، وجميع أُسر الضحايا، وشعب الكنيسة.

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