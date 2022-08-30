وزير القوى العاملة يطمئن على توثيق عقود العمالة بالخارج (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة وذلك فى أول يوم عمل للاطمئنان على عملية توثيق عقود العاملين فى سهولة ويسر، والتأكد من تلقى المصريين الراغبين فى العمل فى الخارج الخدمات التى تقدمها الوحدة دون أى مشكلات او تأخير.





ووجه وزير القوى العاملة خلال تفقده، بالاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وكان وزير القوى العاملة كان قد وجه منذ أسبوع، بسرعة افتتاح الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التى يحتاجونها بأكثر سهولة ويسر، مشددا على حسن استقبال المواطنين..كما تفقد الوزير، وحدة تراخيص العمل التابعة لوزارة الداخلية والملحقة بديوان عام الوزارة، ومتابعة التجهيزات والتحديثات التى تتم على المقر الخاص بها تيسيرا على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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