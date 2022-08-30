الأرصاد: أجواء معتدلة وتحسن فى الحالة الجوية على مختلف الأنحاء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنا فى أغلب المناطق الجمهورية، إذ أن الأجواء الصيفية مستقرة على أغلب الأنحاء بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط بالإضافة إلى منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافى وبسنت الحسينى: "هذه العوامل تجعل إحساسنا بالطقس خلال فترات النهار حار رطب على السواحل الشمالية ومحفاظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، ولكن الأجواء فى النهار تبقى شديدة الحرارة رطبة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء".

وتابعت: "خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة فى ظل نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 و40 كم على الساعة فى أغلب مناطق الجمهورية، فى الساعات الأولى من الليل يساعدنا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة فنشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة تماما على أغلب فترات الليل الموجودة فى شمال البلاد، والمناطق الموجودة فى جنوب البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء الأجواء فيها مائلة للحرارة".

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