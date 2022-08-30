انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 6 أشخاص في حادث مروع بـ”الشرقية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم، الثلاثاء، سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى، أمام نزلة قرية بنى صالح نطاق محافظة الشرقية، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الشرقية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السعديين إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.