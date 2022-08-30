انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان الأحياء والاستاتيكا لـ” الدور الثاني للثانوية العامة” على الفيس بوك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة منذ قليل، بتداول امتحان الأحياء والاستاتيكا علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد مرور أقل من 30 دقيقة على بدء الامتحان.

ونشرت أسئلة امتحان الأحياء والاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسي 2021،2022، الدور الثاني.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وذلك بعد نجاح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات فريق مكافحة الغش الإلكتروني بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها وسف يتم الكشف عن المتسبب في تسريب الامتحان خلال الساعات القليلة القادمة.