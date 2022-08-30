انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء: الحر هيفشر الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه حالة طقس اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 سوف تكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك زيادة في نسب الرطوبة على كثير من المناطق خلال ساعات المساء مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.