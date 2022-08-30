انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تعلن التوقيت بالساعة والدقيقة لصرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات- شوف يومك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج موعد وتوقيت صرف معاشات سبتمبر 2022 لأكثر من 10 مليون مواطن داخل أنحاء الجمهورية.

وكشفت وزارة التضامن أنه يمكن لأصحاب المعاشات من صرف المستحقات الخاصة بالشهر القادم بداية من بعد غد الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، عبر كافة منافذ الظرف المختلفة والمنتشرة في كل مكان.

وأوضحت الوزارة أن تم توجيه كافة منافذ الصرف بوضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على أموالهم بكل سهولة ويسر التي تقدر بـ22 مليار جنيه يتم صرفها من الخزانة العامة للدولة بشكل شهري بالإضافة إلي 8 مليار جنيه مقدار الزيادة الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها في شهر أبريل الماضي