انت الان تتابع خبر هتغيب 4 ساعات بس – قطع المياه عن هذه المناطق بـ”بني سويف” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في بني سويف أنه عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 عن قرية بهشبين وتوابعها بمركز ناصر.

وأوضحت مياه شرب بني سويف، أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 4 ساعات فقط بداية من الساعة الاحدية عشر صباحاً حتي الساعة الثالثة مساءً من صباح نفس اليوم ، بسبب إجراء أعمال صيانة خط مياه 16 بوصة بلاستيك بقرية بهبيشن بمركز ناصر.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.