تريندات اميرة الذهب وصلت للقمة.. بتعرض كمامات وتيتينا وأسود بالكيلوهات أثارت الجدل

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تريندات اميرة الذهب وصلت للقمة بمشغولاتها الكبيرة

رياض - احمد صلاح - تثير المهندسة أميرة حسان الشهيرة بـ “أميرة الذهب”، حالة من الجدل من فترة لأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وبجانب أن محتواها يشاهده الكثيرين من جميع أنحاء العالم فهي تعرض الكثير من المشغولات الذهبية العملاقة.

وتعرض أميرة الذهب المشغولات الذهبية الغير أساسية بحجم كبير وضخم، ومنها “كمامة لكل الأعمار وتيتينا للأطفال وعصا للكبار وأساور على شكل أسد كبير وغيرها، وبجانب هذا هي تقدم مشتريات الذهب بالكيلوهات وهذا ما ينتج عنه حالة من الدهشة والاستغراب.

أغرب وأبرز تريندات أميرة الذهب

وظهرت أميرة الذهب في مقطع فيديو وهي تروج لبيعها لعصا رأسها بالكامل مطلية من الذهب في سوهاج بالصعيد، وهي تحصل على عدد كبير من المشاهدات التي تصل إلى ملايين، وظهرت مؤخراً مع سيدة تدعي أم سما وتصدرت التريند بكمية الذهب الكبيرة التي تقدر بكيلوهات، وهذا ما أثار دهشة الجميع.