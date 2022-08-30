انت الان تتابع خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. الأرصاد بتنبهكم من الرطوبة والحرارة الشديدة والان مع التفاصيل

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

رياض - احمد صلاح - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، وهو أن يسود طقس حار ورطب في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ورطب في الليل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة، ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكد الخبراء في بيان الهيئة إنه من المرجح أن يحدث نشاط الرياح في الليل على العديد من المناطق ويكون على فترات متقطعة، وهذا ما ينتج عنه تقليل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ويوجد شبورة مائية خفيفة تكون في الصباح الباكر على الطرق التي تؤدي من إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح على المحافظات

وأكدوا أنه من المتوقع أن تكون من خفيفة لمعتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلي 1.75 متر، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية، وأما عن البحر الأحمر يكون معتدل وترتفع الأمواج فيه من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح سطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 34 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 24

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27