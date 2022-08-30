انت الان تتابع خبر المحامية سالي الجباس.. تركت رسالة مرعبة للتخلص من حياتها وزوجها بيطمنكم والان مع التفاصيل

محاولة انتحار المحامية سالي الجباس

رياض - احمد صلاح - كتبت المحامية سالي الجباس بعض الكلمات المرعبة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقالت “سامحوني حاولت أقاوم زي ما وصيتوني.. مقدرتش أعمل ده.. بقالي سنتين بقاوم لوحدي”، وأعلنت بها عن أنها تريد أن تنهي حياتها بعد فشلها في إحدى المحاولات السابقة.

وأحداث القصة تداولها الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها قامت بتغيير إقامتها الحالي حتى لا يتعرف أي شخص على مكانها لمحاولة إنقاذها بعدما عزمت على إنهاء حياتها في أقرب وقت، والمقربون منها أكدوا أنهم منعوها من القيام بإنهاء حياتها بهذه الطريقة التي حرمها الله.

زوج سالي الجباس يطمئن الجميع عليها

وأكد أحد أصدقاء المحامية من خلا صفحته على فيس بوك، قائلاً “الأساتذة الأفاضل أنا كلمت أستاذة سالى ورد عليا استاذ محمد زوجها وبيقولى هيا كويسه وبخير بس هيا كانت حاله نفسيه وانها عند الدكتور واللي عايز يكلمها يقدر يطمن عليها بعد ساعة”.