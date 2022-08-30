انت الان تتابع خبر تصريحات وزير التعليم اليوم.. أبرزها خفض منهج رابعة وخامسة ابتدائي والان مع التفاصيل

تصريحات وزير التعليم اليوم لكل الطلاب وأولياء الأمور

رياض - احمد صلاح - تصريحات وزير التعليم اليوم جاء فيها تأكيده على استمرار تطبيق نظام التعليم الجديد، وقال “مستمرون في تطبيق النظام لأنه نظام دولة وليس نظام وزير، وسيكون هناك تعديل في بعض آليات التنفيذ”، وأشار إلى أن منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي سوف يتم تخفيفهم بما لا يخالف فلسلة التعليم أو التطوير، وقال “تخفيف وليس تعديل”.

وأكد وزير التعليم الدكتور رضا حجازي في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، إن كل طلاب الثانوية العامة لن يبدأوا العام الدراسي الجديد قبل أن يتم الكشف عن كل الأمور التي تخص الثانوية العامة، وتم تكليف لجنة من خلال أساتذة في التربية بالوزارة، لدراسة النظام الخاص بامتحانات الثانوية العامة وطريقة تحويل العديد من الأسئلة الاختيارية لمقاليه.

عمل حوار مجتمعي على منصة وزارة التعليم

وأشار إلى أنه سوف يتم عمل حوار مجتمعي على منصة الوزارة ويشارك فيه كل الأطراف للحصول على المقترحات التي تخص العملية التعليمية بجميع السنوات الدراسية من خلال أولياء الأمور، وقال “عايزين نوصل لعمل شيء جيد لأبنائنا ولن نستبعد أولياء الأمور من العملية التعليمية فهم شركاؤنا”.