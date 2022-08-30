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القوى العاملة : أصحاب مزارع الدواجن والمجازر بالوادي الجديد يشاركون في ندوة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن تنفيذ ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية تحت عنوان " سلامتك تهمنا " بقاعة ديوان المديرية بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام ومديرية الطب البيطري بالمحافظة .

واكد احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة في تصريحات اليوم الثلاثاء، ان الندوة جاءت ضمن سلسلة الندوات التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة " سلامتك تهمنا " التى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت ، وتحت رعاية من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وأوضح مدير المديرية انه شارك في الندوة 20 من أصحاب مزارع الدواجن والمجازر وأصحاب محال ذبح وبيع الدواجن بمركز ومدينة الخارجة للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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