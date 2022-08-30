القوى العاملة : أصحاب مزارع الدواجن والمجازر بالوادي الجديد يشاركون في ندوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن تنفيذ ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية تحت عنوان " سلامتك تهمنا " بقاعة ديوان المديرية بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام ومديرية الطب البيطري بالمحافظة .

واكد احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة في تصريحات اليوم الثلاثاء، ان الندوة جاءت ضمن سلسلة الندوات التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة " سلامتك تهمنا " التى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت ، وتحت رعاية من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وأوضح مدير المديرية انه شارك في الندوة 20 من أصحاب مزارع الدواجن والمجازر وأصحاب محال ذبح وبيع الدواجن بمركز ومدينة الخارجة للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطاتها .