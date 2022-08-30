محافظ جنوب سيناء يتفقد تطبيق الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ (صور)

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وتم تركيب لافتات الهوية البصرية بصالات المطار المختلفة لتكون أول ما يراه السائح بمجرد وصوله المطار وذلك فى إطار استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP27 نوفمبر 2022.
وأشار المحافظ أن مشروع تطبيقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى للمدينة.
وتقوم فكرة المشروع على تصميمات تناسب كل مدينة، وكل حرفة أو قطاع داخل المحافظة، بهدف الدعاية للمدينة والترويج السياحى لها.
وأوضح أن المشروع تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية، وبروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية.
وأشار فودة إلى أن المشروع يشمل ملصقات الهوية البصرية لسيارات الأجرة،والتاكسى، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، مراكب ولانشات النزهة وخلافه، إلى جانب الأعلام وخرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الالكترونية.
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