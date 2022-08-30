توجيه السيسى بتوفير الدعم للبرامج الوطنية المعززة للعمل المناخى يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التى تعزز من العمل المناخى، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ، والمتمثلة بشكل أساسى فى تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، فى إطار منهج التحول الأخضر وفقا لإستراتيجيات مصر الوطنية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى بأن الاجتماع استعرض جهود وزارة التعاون الدولى فى حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى إطار "المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتى تعرف باسم "نوفى NWFE"، وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائى الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء، بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة، فى إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا فى مجال تغير المناخ، وذلك فى إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولى لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعدادا للقمة العالمية للمناخ بمدينة شرم الشيخ.

كما استعرضت الوزيرة التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد "منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى"، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيتضمن عددا من المحاور الرئيسية، وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، حيث يهدف المنتدى إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، وسيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج "نوفى" بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار فى مصر، تمهيدا لطرحها فى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، فضلا عن لفيف من كبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية وممثلى المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث.

وعرضت الوزيرة ما قامت به الوزارة من إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذى يهدف لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات المطلوب اتخاذها فى قضايا المناخ.

واهتمت صحيفة "الأهرام" بإجراء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقى برهم صالح.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد، خلال الاتصال، دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أى اعتبار حفاظا على امن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر، بجانب الأشقاء العرب، للمساهمة فى أى جهد مشترك لإنهاء أى تصعيد ومواجهات.

من جانبه، أعرب الرئيس برهم صالح عن خالص التقدير للرئيس السيسى على دعم مصر التاريخى المتواصل للعراق، مثمنا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أجرى الرئيس السيسى اتصالا، مساء أمس، مع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبرا عن وقوف مصر بجانب العراق الشقيق ولدعم استقراره وأمنه مع الاستعداد لبذل أى جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار وإنهاء التصعيد الحالى.

وعبر مصطفى الكاظمى عن شكره وتقديره للرئيس لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك فى إطار عمق العلاقة الطيبة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا المساعى والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقى.

وفى تصريح للرئيس نشره المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أكد الرئيس أنه يتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، معربا عن حزنه لما آلت إليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذى تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة.

وقال الرئيس السيسى "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزننى ما آلت إليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذى تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة، وإننى إذ أؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، أدعو كل الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

وكان العراق قد شهد أمس حالة من الفوضى فور إعلان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسى وإغلاق المقار السياسية التابعة له وكل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، والإبقاء فقط على المقرات ذات الطابع الدينى، ومطالبة المتظاهرين بعدم رفع أى شعارات تابعة للتيار الصدرى، وأعقب القرار قيام مناصريه باقتحام القصر الجمهورى ومقر رئاسة الوزراء فى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة والتى تضم المقار الحكومية والسفارات وسط بغداد.

واشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التى أطلقت الغاز المسيل للدموع، كما وقعت اشتباكات بالذخيرة الحية بين أنصار الصدر وخصومهم من "الإطار التنسيقى" الشيعى، وهو ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 350 آخرين، بعضهم بالرصاص وآخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأعلن الجيش فرض حظر التجوال فى العاصمة اعتبارا من الثالثة والنصف ظهر أمس، ومن ثم فى جميع أنحاء العراق فى السابعة مساء، بينما أعلنت الحكومة العراقية تعطيل العمل فى جميع المحافظات اليوم.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم التى تتبناها الدولة، وما يتضمنه ذلك من استكمال تطوير المناهج التعليمية، التى شهدت الفترة الماضية بدء تنفيذ خطواتها الأولية، مشيرا إلى جهود الحكومة فى التوسع فى إقامة المزيد من مدارس النيل، وكذا المدارس اليابانية، تعظيما للاستفادة مما أفرزته تلك التجارب من نجاحات ملموسة.

وشدد مدبولى على اهتمام الدولة بملف التعليم الفنى، وحرصها الشديد على بذل المزيد من الجهود لتطويره، والنهوض بمستوى الخريجين، بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل، ويدعم قطاع الصناعة فى مصر باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى ما عقده من اجتماعات ولقاءات، خلال الأيام الماضية، مع عدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وكذا القيادات التعليمية على مختلف المستويات؛ وذلك لبحث سبل الارتقاء بمختلف جوانب العملية التعليمية، لافتا فى هذا الإطار إلى الاجتماع الذى عقده مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد.

وفيما يتعلق بمسابقات المعلمين التى ينظمها حاليا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قال الوزير إن جميع المعلمين المجتازين لهذه المسابقة سيتم تدريبهم قبل بداية العام الجديد.

كما عرض وزير التربية والتعليم، خلال اللقاء، عددا من الملفات التى تضعها الوزارة على أجندة عملها، وذلك لخدمة أهداف العملية التعليمية بمختلف المراحل والصفوف الدراسية، والنهوض بها من أجل تحقيق مستهدفات الدولة فى مجال التعليم بشكل عام؛ حيث استعرض الوزير كل ما يتعلق بـ"قنوات مدرستنا"، ومشروع مدارس مصر المتميزة، وكذا تدريب المعلمين، ومدارس النيل، والمدارس المصرية اليابانية، كما تطرق للحديث عما يخص المدارس المصرية الدولية، و"التوكاتسو" وتطبيقه فى المدارس الحكومية، علاوة على تسليط الضوء على ملفات أخرى تتعلق بالتعليم الفنى، وغيرها من الموضوعات والملفات المهمة.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى تدريب المعلمين، الذى يتم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين؛ من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة الهادفة.

ومن ناحية أخرى، التقى رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وأكد مدبولى أهمية العمل على نجاح تجربة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وضرورة المتابعة المستمرة، لما لهذه الجامعات من دور مهم فى إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر.

واستعرض الوزير، موقف تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسى المقبل، وسلط الضوء على تنسيق الجامعات الأهلية، موضحا أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية قامت بتنظيم أسبوع تعريفى بالجامعات الأهلية الجديدة، ونتائج الزيارات الميدانية التى تم تنظيمها لتفقد مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، كما استعرض أبرز ملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة، مؤكدا أنها ترتكز على تحقيق الدور الفاعل للوزارة فى دعم التنمية بمختلف المجالات، تحقيقا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وفى سياق آخر، التقى مدبولى، وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى؛ لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد مدبولى أهمية دور الوزارة فى بناء الوعى، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وغرس قيم الانتماء للدولة، وتأكيد الهوية المصرية التى تتميز بالوسطية دون غلو أو تطرف.

ووجه مدبولى بالعمل على تطوير قصور الثقافة بالمحافظات، لتكون نقاط جذب للمواطنين، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى تشغيل وإدارة هذه المراكز.

وأشار إلى ضرورة استعداد وزارة الثقافة للمشاركة بفعاليات ثقافية فى مدينة شرم الشيخ خلال انعقاد مؤتمر المناخ COP27، كجزء من الترويج للثقافة المصرية، موجها بعرض خطة هذا التحرك، وأن يتم التنسيق لاختيار الأماكن التى ستقام فيها هذه الفعاليات.

بدورها، استعرضت الوزيرة جهود الوزارة فى عدة محاور، وموقف تنفيذ مشروع "أهل مصر"، موضحة أنه برنامج رئاسى يهدف لإعلاء روح الولاء والانتماء بين أبناء المحافظات الحدودية، ويستهدف مختلف الفئات، ويتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات أداء فعلى جيد خلال العام المالى الماضى والتى تعتبر أبلغ رد على كل الشائعات، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% فى يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% فى العام المالى 2012 - 2013 إلى 6.1% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلى.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن الأداء المالى للموازنة العامة للعام 2021 - 2022 أمس، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات 14٫8٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7% على نحو يعكس جهود الحكومة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من 103% فى يونيو 2017 إلى 87.2% فى يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلى العالمى، كما تراجع معدل الدين بنحو 15.6% للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من "2016 - 2022" مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026، وأن 77% من المديونية الحكومية "محلية" لمؤسسات وأفراد فى مصر و23٪ فقط "خارجية" بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار فى يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلى مقارنة بـ 81٫3 مليار دولار فى يونيو 2021، علما بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عاما وتكلفة تقل عن 6٪.

وقال الوزير، إن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، مضيفا أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره فى الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويا، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالى الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية بنحو 17% خلال العام المالى الماضى ليصل إلى 97 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022 التى يستفيد منها 10.5 مليون مواطن، كما تمت زيادة الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وسيتم اعتبارا من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنويا، وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر بتكلفة شهرية أكثر من 900 مليون جنيه بإجمالى يصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وأنهى الوزير حديثه، مبديا اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا فى مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفى لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعا كبيرا فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضا.