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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 31-8-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: فرصة جديدة تفتح لك كثيراً من الأفق، بوسعك أن تكتشف قدراتك الإبداعية من جديد، وتتخلى عن أفكارك القديمة

عاطفياً: لا تقبل الأعذار الواهية وابحث عن الأفعال التي تثبت لك حقيقة القول، والحذر مطلوب كثيراً في الفترة المقبلة

صحياً: القراءة والموسيقى علاج جيد جداً للروح، وربما يكون حضور حفل موسيقي عاملاً إيجابياً لتحسين نفسيتك

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 31-8-2022

مهنيا: لا تجعل عملك يسرق كل وقتك اليوم، فعائلتك في انتظارك لمناقشة أمور كثيرة

عاطفياً: تتمكن من إرضاء الشريك اليوم بعد فترة من الخلافات بينكما، وتقرران تجديد شهر العسل بعيداً عن الجميع

صحياً: التمارين الرياضية على رأس أولوياتك اليوم، قم بها باستمرار لبتقى سليماً معافى

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: القمر في برجك يتناغم مع كواكب أخرى في الاسد الصديق ويوفر لك الحيوية المهنية الممتازة مهما واجهتك من عقبات

عاطفياً: تدخل في علاقة عاطفية جديدة اليوم، وتفكر في مستوى أكثر استقراراً فأنت تبحث عن تكوين أسرة في الفترة المقبلة

صحياً: تقدم واضح في حالتك الصحية، وزيارة ضرورية اليوم لطبيب التغذية لتنظيم نظامك الغذائي في الفترة المقبلة

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: تواجه الكثير من المشاكل في العمل، ولكنك تستطيع أن تتغلب عليها بهدوئك ووعيك وصبرك وتفهمك للآخرين

عاطفياً: شريك حياتك يعد لك مفاجأة اليوم، انتظرها وتجنب أي ملابسات يمكن أن تحدث

صحياً: عليك أن تحافظ على صحتك لأن هذه الفترة تنتشر فيها الأمراض المعدية

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 31-8-2022

مهنيا: أنت شخص ناجح في عملك وتسعى إلى التفوق، استمر في هذا النمط لتصل إلى أعلى المناصب

عاطفياً: حب جديد فى طريقه إليك سيعوضك عن كل شقاء في الحب الماضي، وتعرف معنى السعادة الحقيقية برفقة الشريك الجديد

صحياً: فقدت الكثير من الوزن لكن عليك زيارة النادي الرياضي مرتين في الأسبوع لشد العضلات المترهلة

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: أنت شخص تتفانى في العمل ولكن مشكلات ستضعك في مواقف صعبة في الأيام المقبلة

عاطفياً: تعيش الكثير من الملل مع شريك حياتك، إلى جانب أن هناك بعص المشاكل الأسرية

صحياً: صحتك عال العال وفي تقدم بعد المرض الذي أصابك في الفترة السابقة وتغلبت عليه بعزيمتك

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: تشعر بارتياح وانفراج بعد زوال بعض الالتباس الحاصل منذ بداية الشهر، وهذا ما يجعل أفكارك أكثر وضوحا

عاطفياً: يسهل عليك إيصال رسالتك إلى الحبيب بلا تشويه أو تحوير، وتتوضّح الرؤية أكثر ويصبح التواصل معه مناسباً

صحياً: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: إبراز خبراتك وكفاءاتك يفتح أمامك مجالات متعددة، وقد تجد أمامك عروضاً بالجملة لتحسين وضعك

عاطفياً: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافراً، لكن عليك أن تكون أكثر واقعية وتعتمد على نفسك في الدرجة الأولى

صحياً: تشعر بقليل من الملل هذا اليوم وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد التشنّجات عنك

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: لا ترضخ لشروط رب العمل، فالهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلاً، لكن تحقيقه ليس مستحيلاً

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا يساعدك على تخطي ذلك

صحياً: تريث واستفد من الحيوية التي تتمتع بها ولا تبذرها كلها في غير محلها

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: دخلت دورة من الحظّ جيدة، تستطيع معها أن تبلور أفكارك وتحدث التغييرات التي حلمت بها طويلاً

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية جداً وتقيم الكثير من الحفلات والسهرات جامعاً فيها الأصدقاء الذين يستمتعون برفقتك

صحياً: تتمتع بطاقة جيدة، وتكد في العمل ولا تشعر بالإرهاق يسيطر عليك

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: تنتظر عرضاً مهماً لتولي منصب راق في العلم، فلا تتردد في تسلم المهمّة وخصوصاً أنك تمتلك القدرة على ذلك

عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة

صحياً: تستطيع تلبية حاجات العائلة والحبيب ورغباتهما بعد التحسن الكبير الذي طرأ على صحتك

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: يطرأ أمر غير متوقع فكن حذراً وابق في حال ترقب حتى تنجلي الأمور تماماً

عاطفياً: تفتح هذا اليوم صفحة عاطفية أكثر روعة وجمالاً وتعرف بداية قصة رومانسية أو حلاًّ لمشكلة عاطفية سابقة

صحياً: تجد حلولاً لمشاكلك الصحية التي تعانيها منذ مدة طويلة بفضل علاج بسيط

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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