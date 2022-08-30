حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 31-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: فرصة جديدة تفتح لك كثيراً من الأفق، بوسعك أن تكتشف قدراتك الإبداعية من جديد، وتتخلى عن أفكارك القديمة

عاطفياً: لا تقبل الأعذار الواهية وابحث عن الأفعال التي تثبت لك حقيقة القول، والحذر مطلوب كثيراً في الفترة المقبلة

صحياً: القراءة والموسيقى علاج جيد جداً للروح، وربما يكون حضور حفل موسيقي عاملاً إيجابياً لتحسين نفسيتك

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 31-8-2022

مهنيا: لا تجعل عملك يسرق كل وقتك اليوم، فعائلتك في انتظارك لمناقشة أمور كثيرة

عاطفياً: تتمكن من إرضاء الشريك اليوم بعد فترة من الخلافات بينكما، وتقرران تجديد شهر العسل بعيداً عن الجميع

صحياً: التمارين الرياضية على رأس أولوياتك اليوم، قم بها باستمرار لبتقى سليماً معافى

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: القمر في برجك يتناغم مع كواكب أخرى في الاسد الصديق ويوفر لك الحيوية المهنية الممتازة مهما واجهتك من عقبات

عاطفياً: تدخل في علاقة عاطفية جديدة اليوم، وتفكر في مستوى أكثر استقراراً فأنت تبحث عن تكوين أسرة في الفترة المقبلة

صحياً: تقدم واضح في حالتك الصحية، وزيارة ضرورية اليوم لطبيب التغذية لتنظيم نظامك الغذائي في الفترة المقبلة

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: تواجه الكثير من المشاكل في العمل، ولكنك تستطيع أن تتغلب عليها بهدوئك ووعيك وصبرك وتفهمك للآخرين

عاطفياً: شريك حياتك يعد لك مفاجأة اليوم، انتظرها وتجنب أي ملابسات يمكن أن تحدث

صحياً: عليك أن تحافظ على صحتك لأن هذه الفترة تنتشر فيها الأمراض المعدية

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 31-8-2022

مهنيا: أنت شخص ناجح في عملك وتسعى إلى التفوق، استمر في هذا النمط لتصل إلى أعلى المناصب

عاطفياً: حب جديد فى طريقه إليك سيعوضك عن كل شقاء في الحب الماضي، وتعرف معنى السعادة الحقيقية برفقة الشريك الجديد

صحياً: فقدت الكثير من الوزن لكن عليك زيارة النادي الرياضي مرتين في الأسبوع لشد العضلات المترهلة

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: أنت شخص تتفانى في العمل ولكن مشكلات ستضعك في مواقف صعبة في الأيام المقبلة

عاطفياً: تعيش الكثير من الملل مع شريك حياتك، إلى جانب أن هناك بعص المشاكل الأسرية

صحياً: صحتك عال العال وفي تقدم بعد المرض الذي أصابك في الفترة السابقة وتغلبت عليه بعزيمتك

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: تشعر بارتياح وانفراج بعد زوال بعض الالتباس الحاصل منذ بداية الشهر، وهذا ما يجعل أفكارك أكثر وضوحا

عاطفياً: يسهل عليك إيصال رسالتك إلى الحبيب بلا تشويه أو تحوير، وتتوضّح الرؤية أكثر ويصبح التواصل معه مناسباً

صحياً: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: إبراز خبراتك وكفاءاتك يفتح أمامك مجالات متعددة، وقد تجد أمامك عروضاً بالجملة لتحسين وضعك

عاطفياً: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافراً، لكن عليك أن تكون أكثر واقعية وتعتمد على نفسك في الدرجة الأولى

صحياً: تشعر بقليل من الملل هذا اليوم وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد التشنّجات عنك

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: لا ترضخ لشروط رب العمل، فالهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلاً، لكن تحقيقه ليس مستحيلاً

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا يساعدك على تخطي ذلك

صحياً: تريث واستفد من الحيوية التي تتمتع بها ولا تبذرها كلها في غير محلها

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: دخلت دورة من الحظّ جيدة، تستطيع معها أن تبلور أفكارك وتحدث التغييرات التي حلمت بها طويلاً

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية جداً وتقيم الكثير من الحفلات والسهرات جامعاً فيها الأصدقاء الذين يستمتعون برفقتك

صحياً: تتمتع بطاقة جيدة، وتكد في العمل ولا تشعر بالإرهاق يسيطر عليك

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: تنتظر عرضاً مهماً لتولي منصب راق في العلم، فلا تتردد في تسلم المهمّة وخصوصاً أنك تمتلك القدرة على ذلك

عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة

صحياً: تستطيع تلبية حاجات العائلة والحبيب ورغباتهما بعد التحسن الكبير الذي طرأ على صحتك

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 31-8-2022

مهنياً: يطرأ أمر غير متوقع فكن حذراً وابق في حال ترقب حتى تنجلي الأمور تماماً

عاطفياً: تفتح هذا اليوم صفحة عاطفية أكثر روعة وجمالاً وتعرف بداية قصة رومانسية أو حلاًّ لمشكلة عاطفية سابقة

صحياً: تجد حلولاً لمشاكلك الصحية التي تعانيها منذ مدة طويلة بفضل علاج بسيط