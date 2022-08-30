طقس اليوم.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





طقس اليوم

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما متوقع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم

وكشفت عن أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن هناك فرصا لـ أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 21

نويبع 40 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 34 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 37 24

سوهاج 41 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 29

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 39 28

حلايب 36 27