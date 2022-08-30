الأرصاد تكشف عن ظاهرتين تؤثران بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم... وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس اليوم.. وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد خلال هذه الفترة وجود سحب منخفضة صباحا تعمل على تلطيف الأجواء على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.