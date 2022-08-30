ضربات جديدة.. إزالة 485 حالة إشغال طريق فى جنوب الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، أعلنت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم رفع 485 حالة إشغال للمحال التجارية والمقاهى بجنوب الجيزة وفى منطقة الحوامدية.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الجيزة تم رفع إشغالات شارع المدرسة، وشارع المدبح، وأسفرت الحملات عن إزالة 350 حالة إشغال، وتم إيداع جميع المضبوطات مخازن حى الجنوب.

وفى مدينة الحوامدية، تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من رفع 135 حالة تعد، بشوارع "الصحافة والجمهورية وصلاح سالم وجانبية البدرشين".

يأتى هذا، بناء على توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لرفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية.