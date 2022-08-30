الطقس فى 6 أيام.. الأرصاد: هناك ظاهرة ستعمل على تلطيف الأجواء

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس خلال 6 أيام

حالة الطقس خلال 6 أيام... وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.. مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

حالة الطقس خلال 6 أيام... ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال 6 أيام... وتوقعت الأرصاد خلال هذه الفترة وجود سحب منخفضة صباحا تعمل على تلطيف الأجواء على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى.