مبادرة القضاء على فيروس سى.. الصحة تعلن عدد من تم فحصهم حتى الآن

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان عن عدد المواطنين الذين تم فحصهم حتى الآن، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سى "100 مليون صحة".





مبادرة الكشف عن فيروس سي

وقال، فى تصريحات له، إن مبادرة 100 مليون صحة حققت نجاحا كبيرا، لافتا إلى أنه تم فحص نحو 70 مليون مواطن حتى الآن، وتم اكتشاف أكثر من 2.2 مليون مصاب بـ فيروس التهاب الكبد الوبائي.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، قد أكد، خلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أنه تم إطلاق مبادرة أخرى للمضاعفات التى يمكن أن تنشأ نتيجة لفيروس سى.

ونوه فى الوقت نفسه، إلى أن النجاح يتوقف فى البداية على رؤية القيادة السياسية من الناحية الصحية فى مصر من خلال توفير الإمكانات للفرق العاملة، مؤكدا أن توطين العلاج فى مصر يجعل الكورس العلاجى فى مقدرة الجميع.

100 مليون صحة

وأضاف: "كثير من الدول التى تعانى من ارتفاع فى إعداد الإصابة بفيروس سى ترسل علمائها و باحثيها إلى مصر ليتابعوا خطاها، وأن مصر كانت من أعلى الدول فى معدلات الإصابة بفيروس سى، بمعدل إصابة سنوى يتعدى 120 ألفا، مشيرا إلى أن مصر عملت منذ عام 2006 على علاج المصابين من خلال إنشاء اللجنة القومية الفيروسات الكبدية".

وأوضح أنه تم عمل مركز لالتهاب الفيروسات الكبدية فى المعهد القومى للكبد فى 2007، كما تم فى 2009 بتوفير عقار الإنترفيرون، وكان الأكثر نجاحا فى التعامل مع المرض وقتها، وتم معالجة 350 ألف مواطن من المصابين، وحينها نجحت الدولة فى الحصول على نسبة 10% من قيمة هذا العقار السوقية.

وأردف قائلا: "أنه فى 2014 بدأنا فى التعامل مع مشكلة فيروس سى فى مصر، حتى أطلق الرئيس السيسى مبادرة 100 مليون صحة عام 2018 للقضاء على فيروس "سى".