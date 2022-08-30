فودة يطمئن على إجراءات تنفيذ «التاكسى الذكى» فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - اطمأن خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الإثنين، على بدء إجراءات تنفيذ منظومة التاكسى الذكى، بمدينة شرم الشيخ، والتى تتضمن منظومة الدفع الإلكترونية؛ ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS نقاط البيع.





وقالت محافظة جنوب سيناء فى بيان لها، إن التاكسى الذكى يتضمن منظومة التأمين بكاميرات أمنية، وسيتم ربطها إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ. التاكسي الذكي وأضافت: "من أهم مميزات المنظومة هو تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى رصد سرعة التاكسى وموقعه، وكذا رؤية أمامية وداخلية للسيارة لتحديد ملابسات أى حدث داخل أو خارج السيارة". وأشارت إلى أنه سيتم تركيب الكاميرات بجميع سيارات الأجرة "التاكسى"، بمدينة شرم الشيخ تباعًا، استعدادًا لـ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27

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