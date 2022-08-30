نظام الجدارات.. خطة الدولة لتصحيح مسار التعليم وربطه بسوق العمل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء تنفيذ تدريبات للمعلمين على برنامج التعليم الفنى المبنية وفق منهجية الجدارات خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل.





ويوضح الفيديوجراف تفاصيل نظام الجدارات: وتطبيق نظام الجدارات يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم الفنى بمصر، وبناء على الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفنى، بشأن استكمال بناء قدرت معلمى التعليم الفنى.

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