الإفتاء توضح حكم التلفظ بعبارة «ربنا افتكره»

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، إن ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم "ربنا افتكره" عند سؤالهم عن شخص توفاه الله تعالى، ولم يعلم السائل بوفاته بحيث يتبادر إلى ذهن السامع على الفور دون حاجة إلى قرينة أو توضيح أن المسؤول عنه قد توفى وانتقل إلى رحمة الله تعالى، لا حرج فيه شرعا.





وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز إساءة الظن بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهره اللغوى من نسبة سبق النسيان إلى الله تعالى -حاشاه سبحانه وتقدس شانه-، بل الواجب حمله على المعنى المجازى العرفى الحسن وهو الرحمة. وأشارت إلى أن المقولة من المصريين متضمنة التعبير عن رجائهم خروج المتوفى من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله بعد الموت الذى لا يضام من ضمه إلى رحابه، ومتضمنة كذلك التعبير عن أن الوفاة فى حد ذاتهـــا راحة للمؤمن من عناء الدنيا وشقائها، وهذه كلها معان حسنة، وردت بهـــا النصوص الشرعية وعبرت عنها الشخصية المصرية.

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