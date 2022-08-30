خلال تكريمه رحمة أمين.. محافظ الإسكندرية يؤكد دعم ورعاية النماذج المشرفة

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الطالبة رحمة أمين، المعروفة إعلاميًا بأشهر فتاة دليفرى فى محافظة الإسكندرية، وذلك لتكريمها، وتشجيعا وتحفيزا لحرصها على القيام بالعمل لخدمة أسرتها.





وقدم المحافظ شهادة تقدير من محافظة الإسكندرية لها، مؤكدًا أنها تعد نموذجا ومثالا مشرفًا للمرأة السكندرية، وأنها مثال رائع لكل شاب وفتاة. وأضاف "الشريف" أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة بها، مؤكداً على تشجيع فتيات وشباب الإسكندرية على خوض التجارب القوية لإثبات ذاتهم.

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