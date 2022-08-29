انت الان تتابع خبر عاجل.. حريق ملهي ليلي شهير في الإسكندرية.. النار خضت الناس ووصلت للسماء والان مع التفاصيل

حريق ملهي ليلي شهير في الإسكندرية والحماية تسيطر عليه

رياض - احمد صلاح - نشب حريق ملهي ليلي شهير في الإسكندرية بالتحديد في منطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي، وهو الذي تسبب في حالة من الذعر والفزع الكبير بين جميع المواطنين، وتستمر قوات الحماية المدنية في السيطرة على هذه النيران.

وحصل قسم شرطة المنتزه أول على بلاغ يؤكد على نشوب حريق كبير في ملهي ليلي “كريزي هاوس”، وهو يوجد بجوار فندق هيلتون سيدي بشر بالقرب من طريق الكورنيش، وانتقل جميع ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومعهم 3 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وظهر من المعاينة الأولية نشوب الحريق في الملهي الليلي الذي تم الإشارة إليه، وهذا ما تسبب في تفحمه بشكل كامل وتصاعدت ألسنة الدخان، وتستمر قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ولمنع وصول الحريق إلى المحال المجاورة.