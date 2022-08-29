انت الان تتابع خبر عاجل.. تشميع مطعم دجاج شهير في جسر السويس.. اعرفوا هو مين وسبب غلقه والان مع التفاصيل

تشميع مطعم دجاج شهير في جسر السويس بسبب الدواجن الفاسدة

رياض - احمد صلاح - شنت الأجهزة الأمنية حملة مكثفة في القاهرة ونتج عنها إغلاق وتشميع مطعم الدجاج الشهير هارت أتاك في جسر السويس، وذلك بسبب إدارته بدون ترخيص، وتم ضبط فيه كمية كبير من الدواجن الفاسدة، وهذا ما كشف عنه الكثير من المسئولين.ووردت الكثير من المعلومات إلي الأجهزة الأمنية تؤكد قيام أحد المحلات الشهيرة وهو محل هارت أتاك في جسر السويس وله الكثير من الفروع في كل المحافظات، بتقديم وجبات فاسدة وإدارة المحل بدون ترخيص، وسريعاً ما انتقلت قوات الأمن التابعة إلى مباحث التموين وداهمت المطعم، وتم ضبط كمية كبيرة من الدواجن الفاسدة