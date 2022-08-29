محافظ بنى سويف يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة سمسطا

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ، فى تصريح له اليوم الإثنين، أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، وتدعيم المرافق الأساسية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بجانب المساهمة فى الإدارة الجيدة للأراضى المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدى على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة؛ فى سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لمدينة ببا، وكذا المخطط الاستراتيجى لمدينة إهناسيا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لـ 5 مدن "بنى سويف، ناصر، الواسطى، الفشن، سمسطا".

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد المخطط شهد حضور نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا والمهندس رامى رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة.