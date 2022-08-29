دون إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بملهى ليلي مجاور لفندق رامادا بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 10:30 مساءً - سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق شب مساء اليوم داخل ملهي ليلي "كريزي"، مقام بقطعة أرض فضاء بجوار فندق رامادا بدائرة قسم المنتزه أول بالإسكندرية.

فور تلقى البلاغ دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية بـ 10 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده قبل تسلله إلى المباني المجاورة ، وتجرى الأن عملية الإطفاء.

لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات، وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحادث