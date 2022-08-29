رئيس جامعة الإسكندرية: مبادرة «أشبال مصر الرقمية» تستهدف صقل مهارات الطلاب

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إن المبادرة الرئاسية "أشبال مصر الرقمية" تأتى فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين.





جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الإثنين، أعمال الامتحانات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "أشبال مصر الرقمية" وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب، والدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة.

وأشار "قنصوة" إلى أن جامعة الإسكندرية استقبلت 1900 طالب على مدار يومين بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، والتى تم تجهيزها بالكامل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على تحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى المستقبل.

بدوره، أشار الدكتور على عبد المحسن إلى أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، يليها إلحاق هؤلاء الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات.

وأوضح الدكتور سامح نخلة أن المبادرة تستهدف الطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادى وحتى الثانى الثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إعداد جيل واعى بمعايير ومؤشرات الرقمنة والتحول الرقمى.