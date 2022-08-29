وزير الخارجية يشيد بجهود الجابون فى موضوعات تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الإثنين، لى وايت وزير البيئة وتغير المناخ والغابات والمحيطات الجابونى، على هامش المشاركة فى فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بدولة الجابون.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن عن التقدير للجهود الكبيرة التى تبذلها الجابون فى موضوعات تغير المناخ، ولعلاقات التعاون والتنسيق المتميزة بين مصر والجابون فى هذا الصدد.

كما أشاد بجهود الجابون فى موضوعات تغير المناخ وقيامها بتحديث التزاماتها المحددة وطنيا فى شهر يوليو الماضى، فضلاً عن استضافتها لأسبوع المناخ لإفريقيا وقيادتها الناجحة لمجموعة المفاوضين الأفارقة فى موضوعات المناخ خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وأعرب الوزير شكرى فى هذا السياق عن التطلع لمواصلة الجابون لدورها النشط فى ملفات المناخ خلال مؤتمر COP27، خصوصا فى موضوعات الانتقال العادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والحفاظ على الغابات وحشد تمويل المناخ، وذلك على نحو يسهم فى بلورة موقف إفريقى موحد يعكس أولويات دول القارة وشواغلها خلال مؤتمر COP27.