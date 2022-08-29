بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.. كازاخستان تحتضن مؤتمر زعماء الأديان

جدة - نرمين السيد - تستضيف كازاخستان يومى 14 و15 سبتمبر المقبل الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية فى العاصمة "نور سلطان" بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بالإضافة إلى 100 وفد من 60 دولة يمثلون جميع الأديان وذلك تحت عنوان "دور زعماء الأديان العالمية والتقليدية فى التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية فى فترة ما بعد الجائحة".





وقال ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الامارات فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن ابرز الأهداف المحددة للمؤتمر تتمثل فى ترسيخ السلام والتعايش، والاحترام المتبادل والتسامح بين الأديان، والأمم والجماعات العرقية، ومنع استخدام الدين لتصعيد النزاعات، وتعزيز تقاليد الحوار بين الأديان والطوائف، والتعاون مع جميع المنظمات الدولية، وتوسيع الحوار بين ممثلى مختلف الأديان بمشاركة ممثلى وسائل الإعلام وجمعيات الشباب والمثقفين وتنمية ثقافة التسامح والاحترام المتبادل فى مواجهة الكراهية والتطرف. وأوضح سفير كازاخستان لدى الدولة أن المؤتمر السابع سيكون أحد الأحداث الدولية الرئيسية لهذا العام، حيث ستظهر كازاخستان للعالم التزامها بأفكار التسامح والانفتاح والاحترام المتبادل والثقة بين الدولة والمجتمع، والتأكيد على أن تشكيل ثقافة الحوار أصبحت أحدى التوجهات القيمة الأساسية فى هذا العصر، وذلك فى مواجهة عالم ملئ بالتحديات، حيث لن تكون البشرية قادرة على البقاء إلا من خلال تطوير ثقافة الثقة والحوار.

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