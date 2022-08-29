الرئيس السيسى يؤكد للكاظمى وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق ولدعم استقرارها وامنها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:29 مساءً -

اجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفياً مع اخيه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبراً عن وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق ولدعم استقرارها وامنها مع الاستعداد لبذل اى جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق، ويفتح مسار الحوار وانهاء التصعيد الحالي.

وعبر مصطفى الكاظمي عن شكره وتقديره للرئيس السيسى لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك فى اطار عمق العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحاً المساعى والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقي.