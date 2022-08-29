بمشاركة نسائية.. اتحاد الكرة ينشر أسماء حكام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:29 مساءً - كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأعلنت لجنة الحكام "أحمد جمال" حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا، فيما جاء أحمد حمدى لمباراة الزمالك وإيسترن كومباني، بينما يظهر الجنس النسائى فى إدارة مواجهة سموحة وفاركو حيث تدير شاهندة المغربى المباراة ومعها منى عطا الله مساعد حكم، ويارا عاطف فيديو.

تنتهي مساء اليوم الثلاثاء الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بإقامة ثماني مباريات قوية، حيث يواجه الأهلي نظيره سيراميكا، ويلتقي الزمالك مع إيسترن كومباني، بينما تخوض فرق المحلة والمقاولون والجونة مباريات حاسمة للتمسك بحلم البقاء أمام الاتحاد والمصري وبيراميدز، في حين يلتقي الإسماعيلي بالطلائع وسموحة مع فاركو والبنك الأهلي أمام إنبي.