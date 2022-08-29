أخبار مصرية

الرئيس السيسى يعبر عن حزنه لوضع العراق الحالى.. ويؤكد دعم مصر لاستقراره

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق.
وأضاف الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"وأحزنني ما آلت اليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذى تربطه بمصر اواصر تاريخية وطيدة من الاخوة والعروبة"، مضيفًا:"واننى إذ اؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، ادعوا كافة الاطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من اجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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