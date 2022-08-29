عاجل.. السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبرا عن وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق ولدعم استقراره وأمنه مع الاستعداد لبذل أى جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار وإنهاء التصعيد الحالى.
وعبر مصطفى الكاظمى، عن شكره وتقديره للرئيس السيسى، لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك فى إطار عمق العلاقة الطيبة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا المساعى والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقى.
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